Зеленский назвал приоритетами своей работы Украину без олигархов и мир в стране

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает построение государства без олигархов и мир в стране. Украинский лидер выступает в четверг на пресс- конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности главы государства.

"Мы строим страну без олигархов. Это приоритет номер один", - сказал Зеленский.

"Наиглавнейший приоритет - мы строим страну без войны, - добавил, однако он. - Мир должен быть крепкий, навсегда, и это должно зависеть от нашей армии, и она должна быть крепкой везде - на суше, в воде".