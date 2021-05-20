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Зеленский назвал приоритетами своей работы Украину без олигархов и мир в стране

13:32 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает построение государства без олигархов и мир в стране. Украинский лидер выступает в четверг на пресс- конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности главы государства.

"Мы строим страну без олигархов. Это приоритет номер один", - сказал Зеленский.

"Наиглавнейший приоритет - мы строим страну без войны, - добавил, однако он. - Мир должен быть крепкий, навсегда, и это должно зависеть от нашей армии, и она должна быть крепкой везде - на суше, в воде".

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