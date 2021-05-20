Зеленский упрекнул Германию и Францию в ослаблении позиций по отношению к России
14:12 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия и Франция поддерживают Украину, однако в последнее время ослабляют свои позиции по отношению к России. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в четверг.
"У меня была встреча с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, был видеоформат с присоединением канцлера Германии Ангелы Меркель. Я чувствую их поддержку, считаю, что они должны поддерживать [Украину] сильнее. Они знают мое мнение, я очень открыт с ними. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции по отношению к России", - отметил он.
Зеленский считает, что это связано с экономической ситуацией, а также с "давлением внутри их стран". Он пояснил, что имеет в виду "экономическое давление из-за санкционной политики по "Северному потоку - 2". Несмотря на такую позицию, Зеленский заверил, что Украина будет "идти дальше в нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция).
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