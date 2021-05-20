За достройку "Северного потока - 2" выступают 75% жителей Германии - опрос

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство жителей Германии считает, что проект "Северный поток - 2" нужно довести до конца вопреки санкционному давлению США. Таковы опубликованные в четверг результаты опроса, который провела служба Forsa по заказу Восточного комитета немецкой экономики.

За достройку трубопровода выступили 75% респондентов, против - 17%. Не определились с ответом 8% участников опроса. Всего в нем приняли участие 1 тыс. человек.

"Результаты получились довольно показательными. Не только германская экономика, но и население выступает за то, чтобы трубопровод был достроен и чтобы миллиарды инвестиций не остались лежать на дне Балтийского моря", - сказал глава комитета Оливер Хермес.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годичной паузы.