За достройку "Северного потока - 2" выступают 75% жителей Германии - опрос
14:00 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подавляющее большинство жителей Германии считает, что проект "Северный поток - 2" нужно довести до конца вопреки санкционному давлению США. Таковы опубликованные в четверг результаты опроса, который провела служба Forsa по заказу Восточного комитета немецкой экономики.
За достройку трубопровода выступили 75% респондентов, против - 17%. Не определились с ответом 8% участников опроса. Всего в нем приняли участие 1 тыс. человек.
"Результаты получились довольно показательными. Не только германская экономика, но и население выступает за то, чтобы трубопровод был достроен и чтобы миллиарды инвестиций не остались лежать на дне Балтийского моря", - сказал глава комитета Оливер Хермес.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годичной паузы.
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