У Кремля пока нет позиции по инициативе главы ФСИН использовать труд заключенных - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не имеет позиции по инициативе директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Калашникова об использовании труда заключенных на объектах, где работают мигранты.

"Здесь никакой позиции я не могу озвучить, это такая новая инициатива, наверное, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться", - сказал журналистам в четверг пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Какой-то позиции по этому вопросу нет", - повторил представитель Кремля.

Ранее Калашников предложил организовать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и трудятся мигранты. По его данным, сейчас примерно 188 тыс. человек, содержащихся в исправительных учреждениях, имеют право на исполнение наказания в виде принудительных работ. Глава ФСИН заверил, что служба готова организовать исправительные центры, и "это будет не ГУЛАГ", а новые достойные условия труда.