Зеленский заявил о возможности всеукраинского референдума о решении конфликта в Донбассе
15:12 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти планируют предложить "через некоторое время" всеукраинский референдум на тему решения конфликта в Донбассе. Об этом в четверг на пресс- конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов [по решению конфликта в Донбассе] - A, B, C, и мы об этом говорили - о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, - мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой", - отметил украинский лидер.
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