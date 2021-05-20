Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян из сектора Газа

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание. Документ опубликован в четверг на официальном интернет- портале правовой информации.

"В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа", - говорится в распоряжении.