SberCloud вышел на розничный облачный рынок

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Облачные сервисы платформы SberCloud.Advanced компании SberCloud, входящей в экосистему Сбера, стали доступны физическим лицам. Об этом было объявлено 20 мая 2021 года на SmartDev, первой технологической конференции Сбера для разработчиков, инженеров и других представителей технологического сообщества.

Теперь частные клиенты могут получить доступ к любому сервису SberCloud.Advanced всего за минуту, зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте SberCloud. Регистрация и вход в личный кабинет SberCloud максимально просты и осуществляются с помощью SberID, а представители малого бизнеса могут войти в личный кабинет с помощью SberBusiness ID. При регистрации в личном кабинете разработчик получает грант в размере 10 тыс. руб., который может потратить на использование сервисов SberCloud.Advanced. Стоимость облачных сервисов SberCloud.Advanced начинается от 350 руб. в месяц, что делает их максимально доступными для самого широкого круга пользователей и одними из самых дешевых на рынке.

«Мы запустили облачную платформу SberCloud.Advanced год назад, – напомнил Давид Рафаловский, СТО «Сбербанк Груп», исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера. – На момент запуска в ней было 26 сервисов, и она была доступна только корпоративным заказчикам. Благодаря постоянному анализу потребностей и интересов наших текущих и потенциальных клиентов мы увеличили количество сервисов в 2 раза и сделали ее доступной для физлиц. На сегодняшний день в SberCloud.Advanced – самая широкая продуктовая линейка PaaS-сервисов среди российских облачных провайдеров. Уже более 2 тыс. пользователей смогли протестировать наше облако и оценить все преимущества работы в SberCloud.Advanced. Уверен, что число клиентов нашей платформы будет расти, а мы будем продолжать совершенствовать наши продукты и расширять продуктовое портфолио с учетом потребностей рынка».

SberCloud.Advanced – это более 50 продвинутых и интегрированных между собой IaaS/PaaS облачных сервисов. Их можно использовать как по отдельности, так и объединять в единое решение для разработки, развертывания и контроля работы приложений и сервисов. Услуги платформы SberCloud.Advanced дают возможность клиентам работать дистанционно, создавать резервные копии в облаке, быстро разворачивать настроенные базы данных, управлять контейнерами, вести разработку собственных приложений, бессерверные вычисления и многое другое.

В состав линейки SberCloud.Advanced вошли уникальные, высокотехнологичные и востребованные на рынке облачные сервисы: Cloud Container Engine, Relational Database Service, API Gateway, Data Lake Insight, Distributed Cache Service, Cloud Search Service, Document Database Service FunctionGraph, Distributed Message Service for Kafka, Software Repository for Container, Cloud Performance Test Service и ClickHouse.

Облачная платформа SberCloud.Advanced позволяет эффективно управлять как ИТ-инфраструктурой, так и приложениями и интернет-сервисами. Она радикально минимизирует ресурсы, требуемые для поддержания работы ИТ-систем и в разы сокращает время вывода на рынок новых продуктов и услуг.

Все подробности можно узнать на странице компании SberCloud, посвященной SberCloud.Advanced.