SberCloud расширит возможности облачной платформы для работы с искусственным интеллектом с помощью oneAPI

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На конференции SmartDev 20 мая 2021 года Сбер объявил о расширении возможностей SberCloud ML Space – облачной платформы полного цикла разработки и реализации AI-сервисов. Она предоставляет инструменты и ресурсы для создания, обучения и развертывания моделей машинного обучения – от быстрого подключения к источникам данных до автоматического развертывания моделей на мощностях SberCloud.

ML Space – облачный сервис, позволяющий организовать распределенное обучение с использованием масштабируемого семейства процессоров Intel® Xeon® со встроенными акселераторами ИИ. Его архитектура сформирована на базе собственного суперкомпьютера SberCloud – «Кристофари», – суммарная производительность которого составляет 6,7 петафлопса. Он находится на 40-м месте в топ-500 самых высокопроизводительных систем мира.

Расширения возможностей удалось добиться благодаря применению открытой, основанной на стандартах кросс-архитектурной модели программирования oneAPI, что позволяет разработчикам эффективно использовать производительность и уникальные возможности различных архитектур без исправления кода для каждой аппаратной платформы. Это дает свободу выбора лучшего оборудования для конкретной задачи. В то же время oneAPI поддерживает известные языки программирования (например, C, C ++, Fortran и Python) и общие стандарты (такие как MPI и OpenMP), обеспечивая функциональную совместимость и близкое соответствие с существующим кодом.

«Облачная платформа SberCloud ML Space создавалась, с одной стороны, для того, чтобы предоставить специалистам по работе с данными лучшие инструменты решения задач в области машинного обучения, а с другой – для того, чтобы упростить и максимально демократизировать процесс разработки и использования продуктов на базе искусственного интеллекта, – отметил Давид Рафаловский, СТО «Сбербанк Груп», исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера. – Новые Intel oneAPI Toolkits идеально вписываются в идеологию ML Space. Теперь дата-сайентисты и ML-разработчики, работающие на производительной, гибкой и эффективной с точки зрения затрат процессорной архитектуре, смогут ускорить разработку и внедрение своих ИИ-продуктов, улучшить их характеристики. Уверен, все профильные специалисты по достоинству оценят новые возможности нашей облачной платформы».

ML Space объединяет популярные инструменты для работы с большими данными - Jupyter Notebook и Jupyter Lab, – а теперь и инструменты для повышения производительности – Intel oneAPI Toolkits. Она построена по модульной архитектуре, что позволяет пользователям самостоятельно добавлять новые возможности. В течение года с момента данного анонса любой желающий может зарегистрироваться и получить тестовый доступ к платформе SberCloud ML Space, инструментарию Intel® oneAPI Toolkits и серверам на базе процессоров Intel®.

«По мере того как мир переходит в эру XPU, основанную на использовании сочетания архитектур, разработчикам требуются новые уровни абстракции для обеспечения производительности базового оборудования, – отметил Раджа Кодури, старший вице-президент, главный архитектор и руководитель подразделения по разработке архитектур, графики и программного обеспечения Intel. – Мы очень рады тому, что инструментарий Intel oneAPI Toolkits позволит пользователям облачной платформы SberCloud для искусственного интеллекта эффективно создавать производительное программное обеспечение для различных архитектур с использованием единой базы кода».

Intel oneAPI Toolkits помогают разработчикам эффективно создавать, анализировать и оптимизировать высокопроизводительные кросс-архитектурные приложения для различных XPU: процессоров Intel, графических процессоров и FPGA.

Эти наборы инструментов включают в себя кросс-архитектурный язык программирования oneAPI Data Parallel C ++ (DPC ++) и более 40 программных продуктов: компиляторы, библиотеки и инструменты для переноса, анализа и отладки, которые упрощают разработку приложений для обработки данных.

Один из ключевых элементов облачной платформы ML Space, модуль Environments, получит следующие наборы инструментов Intel oneAPI:

– Intel oneAPI Base Toolkit – основной набор инструментов и библиотек для разработки высокопроизводительных, кросс-архитектурных приложений;

– Intel oneAPI AI Analytics Toolkit предоставляет специалистам по работе с данными, разработчикам искусственного интеллекта и исследователям знакомые и удобные инструменты для ускорения обработки и анализа данных на CPU и GPU архитектуры Intel;

– Intel oneAPI HPC Toolkit позволяет создавать и оптимизировать высокопроизводительные приложения на основе Fortran, OpenMP и MPI, которые могут масштабироваться на новейших системах и кластерах на базе процессоров Intel. В сочетании с основным (Base) набором инструментов cодержит все необходимые средства для разработки высокопроизводительных приложений для решения научных или инженерных задач на системах с общей или распределенной памятью;

– Intel Distribution of OpenVINO Toolkit помогает оптимизировать, настраивать и запускать комплексный инференс с помощью оптимизатора моделей глубокого обучения, а также средств выполнения и разработки.