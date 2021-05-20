Зеленский отказался давать характеристику Путину, несмотря на просьбу журналистов
16:00 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский отказал журналистам в просьбе дать характеристику президенту России.
"У меня времени нет думать о президенте РФ Владимире Путине, - заявил он в четверг на пресс-конференции в Киеве. - Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к завершению войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента России".
"У меня простая позиция, если теми или иными словами, просто словами, просто призывами, которые ни к чему не приводят, мы будем увеличивать возможность эскалации, то я потом себе этого не прощу. Для меня приоритет - закончить войну, а потом уже поговорим, что и о ком я искренне думаю", - сказал Зеленский.
При этом он отметил, что прекратить войну необходимо, в президентство Владимира Путина. "У нас нет другого шанса с вами. Мы должны прекратить войну, пока Путин - президент Российской Федерации. Я очень этого хочу, и я в это верю", - подчеркнул президент Украины.
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