Главарь "Боко харам" Абубакар Шекау тяжело ранен - АФП
16:12 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главарь действующей на севере Нигерии исламистской террористической организации "Боко харам" Абубакар Шекау тяжело ранен в ходе боя с боевиками из группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Об этом сообщило в четверг агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на нигерийскую разведку.
По данным разведслужб, Шекау с небольшим отрядом был окружен в свой ставке в лесу Самбиса на северо-востоке Нигерии. "В попытке избежать пленения Шекау выстрелил себе в грудь, пуля прошла через плечо, террорист тяжело ранен", - заявил собеседник АФП.
В свою очередь нигерийский портал "Хьюмэнгл" передал в четверг, что Шекау отказался сдаться в плен и 19 мая погиб, взорвав на себе гранату. Между тем власти Нигерии официально пока не предоставили информации о судьбе лидера "Боко харам". В прошлом не раз поступали сообщения о гибели Шекау, в том числе и из правительственных источников, но всякий раз они не подтверждались.
Абубакара Шекау был одним из основателей "Боко харам" и входил в высшее руководство группировки. После раскола "Боко харам" в 2015 году, когда из нее вышла создавшая "Исламское государство в Западной Африке" группа боевиков, Шекау возгласил группировку JAS ("Джамаат Ахлуссунна Лид- Дава валь-Джихад"). Последняя продолжает использовать в своей деятельности историческое название "Боко харам".
Исламистская террористическая группировка "Боко харам" возникла в 2002 году в нигерийском штате Борно. Ее члены поставили целью захват в Нигерии власти. С 2009 года "Боко харам" перешла к активным террористическим действиям. В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В качестве ответа боевики начали создавать свои базы и в сопредельных с Нигерией странах, в первую очередь в районе озера Чад. По данным ООН, от рук террористов из "Боко харам" только в Нигерии за последние 10 лет погибли 35 тыс. человек.
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