Россия "зубы выбьет" всем, кто попробует что-то у нее откусить - Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия периодически сталкивается с попытками что-то от нее "откусить", но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

По его словам, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране. Как отметил Путин, "странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат".

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться", - подчеркнул он.