"Отравитель с Хохловской площади" получил 16 лет колонии
17:12 20.05.2021 Источник: Интерфакс
Басманный суд Москвы признал виновным уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова в отравлении 30 человек и серии грабежей на Хохловской площади в центре Москвы.
"Сабанову назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима", - сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Она отметила, что суд также частично удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими, на сумму около 1 млн 850 тыс. рублей.
По версии московского управления СК, Сабанов знакомился с людьми, употребляющими спиртные напитки или находящимися в состоянии алкогольного опьянения, входил в доверие и убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные вещества, либо добавлял в бутылку или иную емкость с жидкостью, находящуюся при предполагаемой жертве, лекарственные вещества, "обладающие угнетающим воздействием на центральную нервную систему человека".
После того как жертва теряла сознание, Сабанов похищал ее вещи.
В прокуратуре отмечали, что всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, пятерым из которых причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн рублей, отмечали в надзорном ведомстве.
Вину Сабанов признал частично.
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