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Турецкая партия призвала забрать у НАТО радиолокационную станцию Кюреджик

18:40 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая партия "Родина" призвала власти страны установить полный контроль над использующейся НАТО радиолокационной станцией Кюреджик в знак солидарности с палестинцами. Как сообщается в полученном ТАСС заявлении партии, в четверг возле въезда на станцию прошел митинг членов и сторонников этой политической силы.

Как заявил зампредседателя партии Ариф Доган, "радиолокационная станции Кюреджик должна быть срочно взята под полный контроль Вооруженными силами Турции". "Это станет самым продуктивным шагом в пользу Палестины. Кюреджик - это глаза Израиля. Командование на станции осуществляет НАТО и передает разведданные через США Израилю. Эта база также представляет угрозу нашим соседям, которые сопротивляются Израилю и США", - сказал он.

Кроме того, по мнению Догана, эта станция является "врагом в тылу Турции", поскольку "в ходе учений, когда по сценарию Турция является врагом, радары выполняют задачи по поиску и уничтожению турецких самолетов". Он также повторил мнение партии о том, что и авиабаза Инджирлик должна быть выведена из-под контроля НАТО и полностью передана под управление Турции.

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