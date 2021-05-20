Семерым медикам предъявили обвинения в непредумышленном убийстве Марадоны

18:00 Источник: Эхо Москвы

Семерым медикам предъявили обвинения в непредумышленном убийстве футболиста Диего Марадоны. Им грозит от 8 до 25 лет заключения. Как говорится в отчете прокуратуры, бригада, занимавшаяся здоровьем спортсмена, действовала безрассудно и неадекватно – они не оказали пациенту всю необходимую помощь. Марадона умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет.

Было установлено, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, обернувшаяся отеком легких. Позднее в Аргентине началось расследование причин смерти футболиста. Эхо Москвы