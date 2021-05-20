Болельщики смогут въехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу без виз при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом сообщает оргкомитет российской части турнира.

Сообщается, что официальные лица турнира и персонал смогут оформить въезд в Россию в упрощенном порядке. Болельщики смогут приехать в Россию без виз по паспорту болельщика.

"В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола, - сказал генеральный директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин. - При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир - разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее".

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина принять матчи турнира, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е были перенесены в Санкт-Петербург. Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%. Находиться на территории России приехавшие на Евро болельщики смогут до 12 июля.

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.