Одиночный пикет с требованием решить проблему сноса гаражей прошел в Москве
19:14 20.05.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
На днях с требованием решить в Москве проблему нехватки парковочных мест выступила правозащитница, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. По словам общественницы, нужно предоставлять горожанам, которые остаются без гаражей, достойную замену. «Москвичи вносят в бюджет столицы огромные деньги и вправе рассчитывать на то, что у них будут гаражи. Однако гаражи сносят, а значит мой ответ на эту ситуацию будет не менее абсурдным: я хочу, что б их спасли богатейшие бизнесмены страны, например, Роман Абрамович», - заявил пикетчик.
«Не знакома с инициативой этого человека и почему выбор пал именно на этого бизнесмена, но проблема с гаражами, действительно, серьезная, - заявила Разворотнева. - Решить это можно строительством многоуровневых паркингов при совместном участии бюджета и бизнеса. Для москвичей, чьи гаражи были снесены, а также для льготников места в них должны быть бесплатными. Остальные смогут приобрести машиноместо по 150-300 тысяч рублей или получить рассрочку до 10 лет».
По словам общественница, пикетчик может связаться с ней, чтобы участвовать в проработке программы «Доступный гараж». «Власти Москвы в ответе за благополучие и комфорт жителей столицы. Именно в интересах простых людей должен развиваться наш мегаполис. Если такой флешмоб позволит обратить внимание на проблему, то я буду только за», - считает Разворотнева, по словам которой, нужно на федеральном уровне принять и сделать обязательными к выполнению стандарты обеспечения жилых кварталов социальной, спортивной, дорожно-транспортной инфраструктурой. Пока они имеют рекомендательный характер.
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