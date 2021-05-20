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Депутат Госдумы Роман Романенко обсудил с директорами школ вопросы организации групп продленного дня

19:31 20.05.2021

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Фото Ивана Степанова
Организация групп продленного дня – важное дело для москвичей, заявил депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко, в ходе условия встреч с руководителями школ юга и юго-запада Москвы. По словам бывшего космонавта, который проводит в школах Уроки мужества, директоры учебных заведений регулярно поднимают проблему доступности групп продленного дня. Несколько лет назад из-за изменения закона «Об образовании», школы были вынуждены пересмотреть регламент работы групп продленного дня, сделав их платными. Однако эта форма присмотра за детьми имеет важное социальное значение для многих московских семей. «Родителям часто бывает не с кем оставить детей после школы. Но стоимость группы продленного дня в большинстве школ невелика и под силу большинству семей. А в тех случаях, когда и она оказывается не по карману, всегда можно обратиться в наблюдательный совет с просьбой определить ребенка на продленку бесплатно», - заявил депутат.

«Общаясь с руководителями образовательных учреждений, я слышал разные мнения: как за, так и против возвращения бесплатной продленки. Ситуация неоднозначная, и сейчас я изучаю предложения, поступающие с мест, и опыт других регионов», - констатировал Романенко.

Напомним, что закон «Об образовании в РФ» относит группы продленного дня к услугам по содержанию и присмотру за ребенком и финансирование расходов, продленкой, не предусмотрено ни одним бюджетным источником. Сейчас школы позиционируют это как оказание дополнительных услуг, за что родителям приходится платить. Однако руководители школ отмечают, что получаемые с родителей средства не покрывают реальных затрат на организацию работы группы продленного дня и эту деятельность приходится финансировать из внебюджетных средств. Некоторые руководители школ для решения проблемы предлагали ввести специальные субсидии, которые бы покрывали стоимость нахождения ребенка в группе продленного дня. Кроме того, в районах, где школы работают на пределе загрузки, зачастую просто нет условий для размещения групп продленного дня.

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