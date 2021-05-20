Депутат Госдумы Роман Романенко обсудил с директорами школ вопросы организации групп продленного дня
19:31 20.05.2021
|Фото Ивана Степанова
«Общаясь с руководителями образовательных учреждений, я слышал разные мнения: как за, так и против возвращения бесплатной продленки. Ситуация неоднозначная, и сейчас я изучаю предложения, поступающие с мест, и опыт других регионов», - констатировал Романенко.
Напомним, что закон «Об образовании в РФ» относит группы продленного дня к услугам по содержанию и присмотру за ребенком и финансирование расходов, продленкой, не предусмотрено ни одним бюджетным источником. Сейчас школы позиционируют это как оказание дополнительных услуг, за что родителям приходится платить. Однако руководители школ отмечают, что получаемые с родителей средства не покрывают реальных затрат на организацию работы группы продленного дня и эту деятельность приходится финансировать из внебюджетных средств. Некоторые руководители школ для решения проблемы предлагали ввести специальные субсидии, которые бы покрывали стоимость нахождения ребенка в группе продленного дня. Кроме того, в районах, где школы работают на пределе загрузки, зачастую просто нет условий для размещения групп продленного дня.
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