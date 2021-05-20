Зеленский встретится с Путиным при условии, если будут обсуждаться Крым и Донбасс - Кулеба

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина состоится при условии, если будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы - Крым и Донбасс. Об это заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Эта встреча рождается очень тяжело, но мы подтверждаем, что готовы к разговору. Но темой должны стать, безусловно, Крым и Донбасс", - сказал он в эфире радио "Новое время".



Кулеба подчеркнул, что Зеленский будет "очень жестко отстаивать украинские интересы" на возможной встрече, сроки проведения которой он не уточнил. "Я не могу ставить какие- то конкретные дедлайны. Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", - заявил Кулеба.

