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Зеленский встретится с Путиным при условии, если будут обсуждаться Крым и Донбасс - Кулеба

19:20 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина состоится при условии, если будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы - Крым и Донбасс. Об это заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Эта встреча рождается очень тяжело, но мы подтверждаем, что готовы к разговору. Но темой должны стать, безусловно, Крым и Донбасс", - сказал он в эфире радио "Новое время".

Кулеба подчеркнул, что Зеленский будет "очень жестко отстаивать украинские интересы" на возможной встрече, сроки проведения которой он не уточнил. "Я не могу ставить какие- то конкретные дедлайны. Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", - заявил Кулеба.

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