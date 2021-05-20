Израиль уведомил египетского посредника о намерении прекратить огонь в Газе - Аль-Джазира

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля проинформировали египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа. С таким утверждением выступил в четверг телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на свои источники.

По его информации, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "официально уведомило египетского посредника" о намерении прекратить военную кампанию.