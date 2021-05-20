Онлайн-трансляции марафона "Новое Знание" за один день набрали свыше 5 млн просмотров

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Онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» пользовались большой популярностью в интернете. «За первый день работы количество просмотров превысило 5 млн», - сообщили в пресс-службе марафона. Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый из городов представляет одно из направлений просветительской деятельности, среди которых история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия планируется проведения более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Для участия в марафоне зарегистрировались более 3000 человек. В день открытия мероприятия перед его зрителями выступили, в частности, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев.