В Госдуме предложили возродить ЖСК
20:40 20.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили возродить жилищно-строительные кооперативы. Для граждан это будет дешевле ипотеки. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.
«Мы хотим возобновить кооперативы, как они были. Это тоже дешевле, чем ипотека. Но мы хотим возобновить кооперативы, где вы владелец пая, а не квартиры. Ведь эта приватизация, она практически угробила и кооперативы. Там просто сообщество собственников, которое имеет устав кооператива. Вот тут проблема очень серьёзная. Кооперативной собственности уже нет, а устав есть. И конференции они проводят».
Жилищно-строительные кооперативы были распространены в СССР. В рамках ЖСК жильцы могли быстрее и на более выгодных условиях получить квартиру.
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