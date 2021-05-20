Сбер открывает разработчикам доступ к своей блокчейн-платформе
20:37 20.05.2021
На конференции SmartDev Сбер представил свою блокчейн-платформу, которая теперь станет доступной для всего сообщества разработчиков. Им стали доступны как полнофункциональный API для разработки, так и библиотека для работы с токенами, которая позволяет создавать легкие клиентские приложения, работающие напрямую с блокчейн-платформой. Для совершения сделок с токенами и исполнения смарт-контрактов на платформе используется специальная расчетная единица, интегрированная с банком, что позволяет производить расчёты в смарт-контрактах в рублях.
В токенах на блокчейн-платформе Сбера уже выпускаются сертификаты возобновляемой электроэнергии. Открытие доступа к ней широкому кругу разработчиков позволит реализовать множество новых кейсов, как, например, токенизация цифровых и материальных активов. В ближайших планах Сбера — выпуск на платформе цифровых финансовых активов.
Блокчейн-платформа Сбера позволяет участникам выпускать собственные токены и создавать смарт-контракты. Распределенность платформы достигается за счет привлечения независимых участников-валидаторов, которые обеспечивают хранение данных и проверку корректности транзакций. Благодаря уникальному криптографическому механизму платформы эти независимые валидаторы смогут выполнять свои функции, не имея доступа к конфиденциальной информации, содержащейся в транзакциях.
Заявки разработчиков на подключение к платформе необходимо направлять на e-mail: blockchain@sberbank.ru.
НОВОСТИ
- 20:40 20.05.2021
- В Госдуме предложили возродить ЖСК
- 20:01 20.05.2021
- Онлайн-трансляции марафона "Новое Знание" за один день набрали свыше 5 млн просмотров
- 20:00 20.05.2021
- Израиль уведомил египетского посредника о намерении прекратить огонь в Газе - Аль-Джазира
- 19:31 20.05.2021
- Депутат Госдумы Роман Романенко обсудил с директорами школ вопросы организации групп продленного дня
- 19:20 20.05.2021
- Зеленский встретится с Путиным при условии, если будут обсуждаться Крым и Донбасс - Кулеба
- 19:14 20.05.2021
- Одиночный пикет с требованием решить проблему сноса гаражей прошел в Москве
- 18:40 20.05.2021
- Турецкая партия призвала забрать у НАТО радиолокационную станцию Кюреджик
- 18:09 20.05.2021
- Координатор поискового отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов намерен проверить безопасность московских школ
- 18:00 20.05.2021
- Семерым медикам предъявили обвинения в непредумышленном убийстве Марадоны
- 17:32 20.05.2021
- Болельщики смогут въехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать