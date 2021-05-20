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Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 городам России

21:20 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам России звания "Город трудовой доблести". Документ опубликован в четверг на сайте Кремля.

"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" г. Барнаулу, г. Каменску-Уральскому, г. Кирову, г. Коломне, г. Комсомольску- на-Амуре, г. Красноярску, г. Магадану, г. Пензе, г. Рыбинску, г. Северодвинску, г. Тюмени, г. Чебоксары", - говорится в документе.

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