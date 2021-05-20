США учитывали отношения с ФРГ, отказываясь от санкций против Nord Stream 2 AG - Псаки
22:00 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом признал, что остановить строительство газопровода "Северный поток - 2", готового примерно на 95%, уже практически невозможно. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.
"Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95%", - отметила она. "Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?" - возразила она журналисту, который утверждал, что власти США могли бы помешать строительству трубопровода, но не делают этого.
Соединенные Штаты руководствовались стремлением поддерживать конструктивные отношения с ФРГ, а также учитывали ряд "глобальных факторов", когда принимали решение отказаться от использования санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG. Также сообщила Псаки.
"У нас, разумеется, важные, жизненно важные отношения с лидерами в Германии. И мы вырабатываем решения, принимая во внимание спектр глобальных факторов", - заявила официальный представитель американского лидера, когда ее попросили пояснить, почему Вашингтон решил не применять ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига.
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