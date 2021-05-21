Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с Газой - ТВ
22:40 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабинет безопасности Израиля одобрил одностроннее прекращение огня с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил в четверг 7-й канал израильского телевидения.
По его информации, решение было принято большинством голосов.
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