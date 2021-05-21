Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Газе вступил в силу

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Как передает телеканал "Аль-Акса", в секторе Газа активно празднуют "победу сопротивления" в битве, которую палестинские группировки назвали "Сейф аль-Кудс" ("Меч Иерусалима"). Сотни человек вышли в эти минуты с палестинскими флагами и на улицы Рамаллы, в ознаменование прекращения военных действий в небо запускаются салюты.

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В четверг вечером узкий военно-политический кабинет Израиля на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при медиаторстве Каира.

По информации государственного египетского телевидения, президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить две делегации в Палестину и Израиль для контроля за соблюдением перемирия в Газе. Как пояснил ТАСС официальный источник в Каире, "одна группа уже находится в Рамалле, она осуществляла контакты с палестинской стороной по достижению режима прекращения огня, вторая должна в срочном порядке выдвинуться в Тель-Авив". Египетские представители должны осуществлять мониторинг процедуры реализации договоренностей, а также согласования последующих мер, которые позволят поддерживать стабильность ситуации на постоянной основе.

Тем временем интенсивный обмен ракетными ударами между сторонами конфликта продолжался до последнего момента - за 12 минут до вступления в силу перемирия израильская армия сообщила о новых обстрелах южных районов.