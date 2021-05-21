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Почти 70% компаний Японии выступили за перенос или отмену Олимпиады в Токио - Reuters

09:05 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 69% компаний Японии считают, что предстоящие летние Олимпийские игры в Токио следует перенести или отменить. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в пятницу агентством Рейтер.

Отмечается, что за отсрочку соревнований выступают 32% компаний, за отмену - 37%. Между тем в предыдущем опросе агентства, проведенном в феврале, доля сторонников переноса насчитывала 36%, отмены - 29%. По мнению одного из респондентов, Игры в Токио "невозможно провести в нынешних обстоятельствах", в то время как действия японского правительства "не являются обдуманными".

Согласно данным исследования, обнародованного 17 мая газетой "Асахи", 43% японцев считают целесообразным отменить летние Олимпийские игры в Токио из-за ситуации с пандемией коронавируса. Кроме того, 40% участников опроса высказались за повторную отсрочку соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

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