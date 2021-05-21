0
0
126
НОВОСТИ

В РФ в дипломах об образовании и квалификации могут появиться QR-коды - Минобрнауки

09:20 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки России прорабатывает вопрос использования в документах об образовании и квалификации QR-кодов, чтобы работодатели имели доступ к портфолио выпускника. Об этом говорится в ответе заместителя министра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко на обращение депутата Госдумы от фракции ЛДПР Елены Строковой (текст есть в распоряжении ТАСС).

"В дополнение министерство сообщает, что в настоящее время прорабатывается вопрос об использовании графических идентификаторов (QR-кодов) в документах об образовании и (или) квалификации для обеспечения доступа работодателей к портфолио выпускников", - сказано в письме замминистра.

Кучеренко проинформировал, что Минобрнауки подготовило предложения "по формированию цифрового профиля компетенций и достижений гражданина". Туда предлагается включать индивидуальные документально подтвержденные достижения, "предъявляемыми в соответствии с порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры". Речь, в частности, идет о достижениях в профессиональном спорте, включая статус призера Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, знаки отличия ГТО, дипломы с отличием об имеющемся образовании, о волонтерской деятельности, участии в олимпиадах школьников.

Как уточняет замминистра, "перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры и аспирантуры, устанавливается организацией самостоятельно в правилах приема".

Строкова ранее направила в правительство обращение с предложением ввести гранты для будущих предпринимателей, успешно защитивших свои стартапы в качестве дипломных работ в рамках программы Минобрнауки "Стартап как диплом". Данная программа сейчас реализуется в 98 образовательных организациях высшего образования в 34 субъектах РФ. Кучеренко сообщил, что "начиная с 2021/2022 учебного года, запуск программы планируется в 25 субъектах Российской Федерации, ранее не принимавших участие в реализации программы, на базе 97 организаций".

Замминистра указал на то, что такие стартапы получают поддержку со стороны самих образовательных организаций, а также фондов, включая Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. "Возможное финансирование в рамках программ Фонда содействия инновациям - от 500 тыс. руб. до 25 млн рублей", - заметил он. Кроме того, Минобрнауки "совместно с Минэкономразвития России прорабатывает возможность предоставления бесплатных образовательных курсов победителям программы у партнеров" МЭР. Сведения о защите бизнес-проекта в качестве дипломной работы в скором времени также могут быть включены в предлагаемый цифровой профиль.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 21.05.2021
Жители сектора Газа празднуют "победу" в противостоянии с Израилем - палестинское радио
0
26
10:20 21.05.2021
Суд в Канаде обвинил аятоллу Хаменеи в причастности к терроризму
0
56
10:17 21.05.2021
Сбер поддержал экологическую акцию «Сад памяти»
0
62
10:05 21.05.2021
Ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной - Минздрав РФ
0
88
10:00 21.05.2021
США отказались идеи от покупки Гренландии - Блинкен
0
98
09:32 21.05.2021
Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке
0
150
09:30 21.05.2021
Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от Covid-19
0
139
09:05 21.05.2021
Почти 70% компаний Японии выступили за перенос или отмену Олимпиады в Токио - Reuters
0
167
09:00 21.05.2021
Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Газе вступил в силу
0
175
22:40 20.05.2021
Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с Газой - ТВ
0
565

Возврат к списку