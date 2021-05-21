Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от Covid-19
09:30 21.05.2021
Москвичам сейчас важно активнее вакцинироваться против COVID-19, считает мэр Сергей Собянин, по словам которого, несколько дней назад он проводил встречу с активистами северо-востока Москвы.
"Говорили о перспективах развития города в целом и конкретных районов СВАО. И, разумеется, затрагивали волнующую всех тему окончательной победы над пандемией. Рассказал, как идет вакцинация. Если вы еще не сделали прививку, задумайтесь над этим словами», - написал градоначальник в своём блоге, опубликовав видео со своим выступлением.
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