0
0
69
НОВОСТИ

Ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной - Минздрав РФ

10:05 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается напряженной, поэтому регионам еженедельно рекомендовано анализировать эпидемическую обстановку и исходя из нее принимать решения по ограничительным мероприятиям. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

"Министр отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиями", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 21.05.2021
Жители сектора Газа празднуют "победу" в противостоянии с Израилем - палестинское радио
0
41
10:20 21.05.2021
Суд в Канаде обвинил аятоллу Хаменеи в причастности к терроризму
0
67
10:17 21.05.2021
Сбер поддержал экологическую акцию «Сад памяти»
0
72
10:00 21.05.2021
США отказались идеи от покупки Гренландии - Блинкен
0
110
09:32 21.05.2021
Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке
0
163
09:30 21.05.2021
Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от Covid-19
0
152
09:20 21.05.2021
В РФ в дипломах об образовании и квалификации могут появиться QR-коды - Минобрнауки
0
140
09:05 21.05.2021
Почти 70% компаний Японии выступили за перенос или отмену Олимпиады в Токио - Reuters
0
176
09:00 21.05.2021
Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Газе вступил в силу
0
184
22:40 20.05.2021
Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с Газой - ТВ
0
570

Возврат к списку