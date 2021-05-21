Ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной - Минздрав РФ
10:05 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается напряженной, поэтому регионам еженедельно рекомендовано анализировать эпидемическую обстановку и исходя из нее принимать решения по ограничительным мероприятиям. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.
"Министр отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиями", - говорится в сообщении.
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