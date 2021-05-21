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Суд в Канаде обвинил аятоллу Хаменеи в причастности к терроризму

10:20 21.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Суд в Канаде обвинил духовного лидера Ирана аятоллу Мохаммеда Али Хаменеи в причастности к терроризму. Решение вынес Верховный суд провинции Онтарио в рамках дела о сбитом в Иране украинском самолете. В суд ранее обратились родственники четырех жертв авиакатастрофы. В постановлении говорится, что трагедия является результатом террористической атаки, передает агентство Reuters. Ответственность несут руководство Ирана, а также командование вооруженными силами. Представители Исламской республики в суде не присутствовали. У Канады нет официальных дипломатических отношений с Ираном, процесс возмещения ущерба будет длительным и сложным.

Самолет компании «Международные авиалинии Украины» был сбит в начале прошлого года после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Позже Тегеран признал, что лайнер сбила иранская система ПВО по ошибке.  Эхо Москвы

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