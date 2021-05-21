Жители сектора Газа празднуют "победу" в противостоянии с Израилем - палестинское радио
10:32 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотни палестинцев в секторе Газа вышли в ночь на пятницу на улицы городов, чтобы отпраздновать "победу" в длившемся с 10 мая противостоянии с израильской армией. Как сообщает палестинская радиостанция "Саут Аль-Акса", после вступления в силу в 02:00 (совпадает с мск) перемирия между Израилем и радикальными группировками прибрежного анклава в секторе начались массовые шествия и автопробеги с флагами Палестины.
"Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернем улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь", - обратился к участникам шествий заместитель главы политбюро контролирующего сектор движения ХАМАС Халиль аль-Хайя. "Праздничные церемонии сейчас проходят во всех городах Палестины - и на Западном берегу, и в Газе, и в Иерусалиме, потому что это наша общая победа, результат наших общих усилий", - добавил представитель движения.
"Мы смогли унизить врага и его армию, руководство которой хвасталось убийством детей и разрушением жилых строений", - убежден Абу Обейда, представитель "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла ХАМАС.
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