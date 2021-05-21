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НОВОСТИ

В Пермском крае школьник напал с ножом на учителя

11:00 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя. Нападавший задержан, учителю оказывается помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня в городе Березники в лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия", - рассказали в правоохранительных органах.

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