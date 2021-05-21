Россия не приемлет двойных стандартов в международных делах - Песков
11:05 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
С двойными стандартами в международных делах необходимо бороться, Россия категорически не приемлет их. Об этом заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Новое Знание".
Говоря о двойных стандартах, он не стал напоминать о случаях из международных дел, но привел пример с разбитой тарелкой. "Вы разбили тарелку: можно сказать - на счастье, а можно сказать - да у вас руки не из того места растут!" - пояснил представитель Кремля.
По его словам, это и есть двойные стандарты. "Тарелка - это безобидный пример. А когда это касается межгосударственных дел, это то, с чем надо бороться, и то, чего мы категорически не приемлем", - подчеркнул Песков.
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