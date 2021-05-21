Ведомственные общежития предложили отдать под временное жилье нуждающимся
11:20 21.05.2021 Источник: Известия
Ведомственные общежития есть в каждом городе страны, но многие из них приватизированы, и новые собственники завышают коммунальные тарифы для жильцов. Депутаты предлагают заключать с проживающими договоры найма по Жилищному и Гражданскому кодексам РФ, что в том числе позволит сократить суммы в квитанциях за ЖКУ.
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