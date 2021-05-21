0
0
104
НОВОСТИ

Ведомственные общежития предложили отдать под временное жилье нуждающимся

11:20 21.05.2021 Источник: Известия

Бывшие ведомственные общежития хотят использовать для временного проживания нуждающихся. Такие поправки в действующее регулирование готовит комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Корректировки внесут после рассмотрения законопроекта о бывших ведомственных общежитиях — его второе чтение запланировано на ближайшее время. Об этом «Известиям» рассказали в комитете.

Ведомственные общежития есть в каждом городе страны, но многие из них приватизированы, и новые собственники завышают коммунальные тарифы для жильцов. Депутаты предлагают заключать с проживающими договоры найма по Жилищному и Гражданскому кодексам РФ, что в том числе позволит сократить суммы в квитанциях за ЖКУ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 21.05.2021
В России выявили 8 937 заразившихся коронавирусом за сутки
0
27
12:00 21.05.2021
Испания вернула в Марокко 6,5 тыс. нелегалов, прибывших в Сеуту
0
43
11:32 21.05.2021
Tesla скоро может прийти в Россию - Маск
0
94
11:30 21.05.2021
МКБ запустил маркетплейс для автомобилистов в мобильном приложении
0
85
11:05 21.05.2021
Россия не приемлет двойных стандартов в международных делах - Песков
0
152
11:00 21.05.2021
В Пермском крае школьник напал с ножом на учителя
0
157
10:32 21.05.2021
Жители сектора Газа празднуют "победу" в противостоянии с Израилем - палестинское радио
0
188
10:20 21.05.2021
Суд в Канаде обвинил аятоллу Хаменеи в причастности к терроризму
0
189
10:17 21.05.2021
Сбер поддержал экологическую акцию «Сад памяти»
0
192
10:05 21.05.2021
Ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной - Минздрав РФ
0
227

Возврат к списку