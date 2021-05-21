Испания вернула в Марокко 6,5 тыс. нелегалов, прибывших в Сеуту
12:00 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Испании вернули в Марокко 6,5 тыс. нелегальных мигрантов, которые проникли с понедельника на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в МВД пиренейского королевства.
Всего в Сеуту прибыло около 8 тыс. мигрантов, в том числе 1,5 тыс. несовершеннолетних.
Наплыв нелегалов произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль- Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) для лечения от COVID-19. Власти Марокко предупреждали Испанию о возможных последствиях данной ситуации.
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