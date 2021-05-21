Tesla скоро может прийти в Россию - Маск
11:32 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Об этом заявил в пятницу глава SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая на марафоне "Новое Знание".
"Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России и Tesla скоро будет в России. <...> Также нужно смотреть шире: на Казахстан, [страны] СНГ", - сказал он.
По его словам, в России могут появиться и заводы Tesla. "У нас есть фабрика в Шанхае, также мы строим в Берлине, в Техасе, в Калифорнии, и мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем Россию", - добавил Маск.
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