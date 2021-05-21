0
0
73
НОВОСТИ

МКБ запустил маркетплейс для автомобилистов в мобильном приложении

11:30 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московский кредитный банк (МКБ) в мобильном приложении запустил сервис «Автомобили» – набор услуг для автомобилистов-клиентов банка: от оплаты штрафа и сервисного обслуживания до покупки нового автомобиля.

Пользователи «МКБ Онлайн» теперь могут совершать операции, связанные с автотранспортом, непосредственно в приложении: воспользоваться витриной автосалонов по покупке автомобилей и мотоциклов, как новых, так и с пробегом, сервисом «Гараж», хранящим данные автомобиля, записаться на шиномонтаж, оплатить штрафы и пополнить транспондеры платных дорог.

Все документы на автомобиль хранятся во вкладке «Гараж»: добавить СТС, ПТС и водительские права можно в один клик с помощью камеры смартфона. Следующим шагом развития маркетплейса станет интеграция сервиса заправки на АЗС, оформление автокредита, а также полностью дистанционная покупка автотранспорта (с доставкой машины до выбранной точки), в т. ч. с предодобренным предложением по трейд-ин, удобная покупка ОСАГО, бортовой журнал, позволяющий контролировать техническое состояние автомобиля.

«Значительная доля пользователей мобильного приложения МКБ – автомобилисты. Мы создаем для них сервис, который позволяет решать любые вопросы с автомобилем через одно окно. Сейчас в приложении доступно предложение автосалонов «Автодом», но в ближайшее время мы расширим каталог, будут представлены автомобили всех сегментов, – отметил руководитель дирекции розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин. – За минувший год мы все привыкли к доставке практически всего, что нужно человеку в повседневной жизни, автоуслуги не стали исключением. Мы видим, что ежедневное использование мобильного приложения растет высокими темпами. Ежемесячно более 60% нашей клиентской базы пользуются мобильным банком и хотят видеть все более широкие возможности приложения. За последний год МКБ сделал доступными для оформления в онлайне все ключевые финансовые услуги, теперь банк переходит к сервисным историям».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 21.05.2021
В России выявили 8 937 заразившихся коронавирусом за сутки
0
27
12:00 21.05.2021
Испания вернула в Марокко 6,5 тыс. нелегалов, прибывших в Сеуту
0
43
11:32 21.05.2021
Tesla скоро может прийти в Россию - Маск
0
94
11:20 21.05.2021
Ведомственные общежития предложили отдать под временное жилье нуждающимся
0
122
11:05 21.05.2021
Россия не приемлет двойных стандартов в международных делах - Песков
0
152
11:00 21.05.2021
В Пермском крае школьник напал с ножом на учителя
0
157
10:32 21.05.2021
Жители сектора Газа празднуют "победу" в противостоянии с Израилем - палестинское радио
0
188
10:20 21.05.2021
Суд в Канаде обвинил аятоллу Хаменеи в причастности к терроризму
0
189
10:17 21.05.2021
Сбер поддержал экологическую акцию «Сад памяти»
0
192
10:05 21.05.2021
Ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной - Минздрав РФ
0
227

Возврат к списку