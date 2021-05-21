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В России выявили 8 937 заразившихся коронавирусом за сутки

12:05 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 937. Общее количество инфицированных достигло 4 983 845, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 350. Всего уже выздоровели 4 601 120 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 389 против 385 днем ранее. Всего от инфекции умерли 117 739 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,36%, следует из данных штаба.

Из-за технической ошибки число умерших за 20 мая скорректировано в сторону уменьшения на 11 человек: в Республике Адыгея была зафиксирована одна смерть вместо 12, а общее число умерших на четверг составило 117 350.

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