В Госдуму внесен законопроект, обязывающий IT-гигантов открывать представительства в РФ
12:20 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в РФ, внесен в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн.
"Законопроектом предусмотрено, что владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в Российской Федерации должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России", - говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении ТАСС. Аналогичные обязанности планируется распространить и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Законопроектом предусматривается комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, запрет на поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. К ним также относятся информирование пользователей интернет- ресурсов о нарушении законодательства РФ и частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу.
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