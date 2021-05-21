Украина запретит поставки электроэнергии из Белоруссии и РФ до октября - проект решения
12:32 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ, регулятор) намерена запретить поставки электроэнергии из Белоруссии и России на период до 1 октября текущего года. Согласно опубликованной на сайте регулятора повестке дня заседания, рассмотрение соответствующего вопроса запланировано на 26 мая.
"Ограничить пропускную способность для импорта электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются членами Энергетического Сообщества, до 0 МВт", - сказано в проекте постановления. Отмечается, что документ вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября текущего года.
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