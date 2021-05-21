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НОВОСТИ

Сбербанк и Академия управления МВД России договорились о сотрудничестве

12:18 21.05.2021

Сбербанк и Академия управления МВД России заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и начальник Академии Андрей Конев. В рамках соглашения стороны планируют совместное взаимодействие в сфере образовательной и научно-исследовательской деятельности.

Так, в соглашении обозначено участие в реализации основных профессиональных программ высшего образования магистратуры и адъюнктуры по таким направлениям, как менеджмент, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, информатика и вычислительная техника, психологические науки, экономика, образование и педагогические науки.

Запланирована практическая подготовка учащихся Академии на площадках банка; участие банка в формировании тематики выпускных квалификационных работ по вопросам, представляющим взаимный интерес; реализация совместных научно-исследовательских проектов, ориентированных на решение актуальных проблем правоохранительной деятельности, а также взаимодействие по другим вопросам.

«Подписание соглашения открывает новый этап нашего сотрудничества с кузницей управленческих кадров МВД, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Мы уже работаем вместе: 100 сотрудников профессорско-преподавательского состава Академии повышают квалификацию в СберУниверситете. Планируем, что наши специалисты будут читать лекции и проводить семинары по кибербезопасности. Готовим совместные учения по расследованию высокотехнологичных преступлений. Убеждён, что наше сотрудничество положительно скажется не только на эффективности деятельности наших организаций, но и на борьбе с преступностью в стране в целом».

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