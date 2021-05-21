Украинская армия обстреляла из крупнокалиберных минометов север Донецка, сообщили в ДНР
13:00 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения украинских силовиков утром обстреляли из крупнокалиберных минометов район "Вольво-центра" на северной окраине Донецка. Об этом в пятницу сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Огонь велся со стороны подконтрольного киевским властям населенного пункта Пески. Выпущено в общей сложности 14 мин калибра 120 мм", - приводит сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.
Ранее в представительстве сообщили, что за прошедшие сутки киевские силовики 7 раз обстреляли территорию республики. В результате обстрелов повреждены два частных дома и линия электропередачи на западной окраине Донецка.
В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.
Однако, несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.
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