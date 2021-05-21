Мир стоит на пороге новой угрозы - дипфейков, считает Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прогресс несет миру такую угрозу, как дипфейки (deepfake, методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте - прим. ТАСС), и они являются еще большим злом, чем существующие сейчас фейкньюс. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая в пятницу перед участниками марафона "Новое Знание".

Он отметил, что технологии "рождают совершенно уникальные вещи", в том числе нейросети, искусственный интеллект. Эти разработки, по его словам, позволяют "понять историю, понять сущность вселенной", раскрасить исторические видеоархивы, в том числе времен Второй мировой войны. В то же время Песков обратил внимание, что технологический прогресс может нести людям не только блага, но и зло. "Очень опасное зло. Потому что помимо фейкньюс мы сейчас стоим на пороге новой угрозы, более страшной - дипфейков", - сказал представитель Кремля.

Песков с иронией назвал дипфейк "шикарной штукой". Указывая на экран с трансляцией за своей спиной, он пояснил: "Вы же знаете, что я вот здесь состою весь из нулей и единиц, меня там нет. Но это я. И из нулей и единиц можно вместо меня, вместо моей головы туда вставить любую другую голову". Также, по словам пресс-секретаря президента, компьютер может записать его слова "голосом любого другого человека". "То есть мы с вами можем в скором времени слушать лекции, смотря на то, как эти лекции ведет [знаменитый физик Альберт] Эйнштейн и так далее", - заметил он.

По оценке Пескова, "это прекрасно, это продукты прогресса". При этом он задался вопросом: "Но если все это оказывается в руках и в головах "плохих ребят", вы представляете себе, сколько они могут наделать вреда в каждой отдельной стране, в межгосударственных отношениях?" Учитывая то, что отличить такие фейки "очень и очень сложно", специалистам "потребуются усилия, чтобы создать программы, которые будут отличать реальность от нереальности, создать приспособления, которые будут отличать синтезированный голос от несинтезированного", подчеркнул представитель Кремля. Это те вызовы, которые стоят перед миром в области фейков, резюмировал он.

"Что же делать? Как бороться с фейками? Знанием, настырностью, нежеланием и неготовностью воспринимать все за правду, - подчеркнул Песков. - Будьте пытливыми, проверяйте информацию, заведите себе правило следовать цифровой гигиене, всегда все перепроверяйте".