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НОВОСТИ

Маск предлагает создать международную базу на Луне

14:12 21.05.2021 Источник: Интерфакс

Логическим продолжением проекта МКС станет создание межуднародных баз на Луне и на Марсе, считает основатель SpaceX Илон Маск.

"Я думаю, что у космической станции есть важная функция, я думаю что сотрудничество в космосе очень важно, но нужно не застревать на каких-то вопросах. Следующий логический шаг это для того, чтобы у нас была база на Луне, и чтобы мы построили город на Марсе", - сказал Маск на марафоне "Новое знание".

9 марта в госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

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