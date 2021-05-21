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НОВОСТИ

В России стали реже менять имя и фамилию

14:32 21.05.2021

В России в 2020 году было зарегистрировано на 9 тыс. меньше записей актов о перемене имени (фамилии, собственно имени и/или отчества) по сравнению с 2019 годом. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минюста.

Так, в 2020 году было зарегистрировано 82 416 записей актов, в то время как в 2019-м сделано 91 333 записи, рассказали в пресс-службе ведомства. Кроме того, сообщается, что в 2018 году было зарегистрировано 87 574 акта о перемене имени. При этом в ведомстве уточнили, что за I квартал 2021 года на территории России уже было сделано 25 654 записи актов.

В соответствии с федеральным законом «Об актах гражданского состояния», лицо, достигшее возраста 14 лет, вправе переменить имя (фамилию, собственно имя и/или отчество). Отмечается, что в приведённую статистику может быть включено изменение фамилии и отчества, или только фамилии, или имени, или отчества.

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