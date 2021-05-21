Семь человек погибли после отравления на очистных сооружениях под Таганрогом - источник
13:20 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семеро рабочих погибли в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области при проведении работ на очистных сооружениях. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Всего девять человек, из них семеро погибших", - сказал собеседник агентства.
Со своей стороны в ГУ МЧС по региону журналистам сообщили, что получили информацию об отравлении рабочих в поселке Дмитриадовка. "На месте работает звено газодымозащитной службы. Информация уточняется", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального СК добавили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
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