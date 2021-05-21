Число погибших в коллекторе под Таганрогом неизвестно из-за затопления колодца - мэр

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области пока неизвестно из-за того, что колодец остается затопленным. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава администрации города Андрей Лисицкий.

"Количество погибших пока сказать не могу, в том числе потому что колодец затоплен", - сказал собеседник агентства.

По данным источников агентства, в результате ЧП погибли семь человек, еще двоих ищут. В больницу, по данным Минздрава региона, доставлены пять человек.