Поддержка экстремистской организации будет грозить лишением права избираться - поправка

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лица, которые выражали поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете, могут считаться причастными к их деятельности. Соответствующие поправки внесли ко второму чтению законопроекта о запрете избираться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Текст поправок имеется в распоряжении ТАСС. Согласно тексту, положения об ограничении права участвовать в выборах всех уровней коснется участников, членов, работников и других лиц, в действиях которых вступившим в силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации. Под причастностью предлагается понимать "непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической".

Кроме того, причастными к экстремистской или террористической организации могут считаться лица, выражавшие поддержку целям и формам организации, признанной экстремистской или террористической, а также отдельным мероприятиям такой организации. При этом поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в сети Интернет, в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.