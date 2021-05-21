0
0
51
НОВОСТИ

Поддержка экстремистской организации будет грозить лишением права избираться - поправка

15:00 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лица, которые выражали поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете, могут считаться причастными к их деятельности. Соответствующие поправки внесли ко второму чтению законопроекта о запрете избираться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Текст поправок имеется в распоряжении ТАСС. Согласно тексту, положения об ограничении права участвовать в выборах всех уровней коснется участников, членов, работников и других лиц, в действиях которых вступившим в силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации. Под причастностью предлагается понимать "непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической".

Кроме того, причастными к экстремистской или террористической организации могут считаться лица, выражавшие поддержку целям и формам организации, признанной экстремистской или террористической, а также отдельным мероприятиям такой организации. При этом поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в сети Интернет, в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:14 21.05.2021
Террористы готовят химическую атаку в Сирии - МИД РФ
0
14
15:12 21.05.2021
Ситуация с ценами на продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры - Путин
0
24
15:11 21.05.2021
Палестинцы столкнулись с израильской полицией после молитвы
0
25
14:32 21.05.2021
В России стали реже менять имя и фамилию
0
110
14:12 21.05.2021
Маск предлагает создать международную базу на Луне
0
146
14:00 21.05.2021
Число погибших в коллекторе под Таганрогом неизвестно из-за затопления колодца - мэр
0
187
13:32 21.05.2021
Половина жителей Индии не соблюдает масочный режим во время эпидемии коронавируса - СМИ
0
179
13:20 21.05.2021
Семь человек погибли после отравления на очистных сооружениях под Таганрогом - источник
0
239
13:05 21.05.2021
Мир стоит на пороге новой угрозы - дипфейков, считает Песков
0
233
13:00 21.05.2021
Украинская армия обстреляла из крупнокалиберных минометов север Донецка, сообщили в ДНР
0
215

Возврат к списку