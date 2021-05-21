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Ситуация с ценами на продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры - Путин

15:12 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты, обостряются на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции.

"Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты", - отметил он.

Путин добавил, что РФ признательна партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере.

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